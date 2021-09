Apaixonado por plantas, Tomás Tojo quer levar a natureza até todos — começando pelos jardins

Começou por experimentar golfe e equitação, mas rapidamente se aborrecia. Foi então que, com apenas oito anos, Tomás Tojo percebeu que o seu desporto preferido eram as plantas. Em 2017, quando viajava pela Índia (o seu país favorito), teve a ideia de enviar um email a Rosana Ribeiro, uma colega e amiga de longa data. E foi com esse email que tudo mudou. “Disse-lhe que tínhamos mesmo que fazer um festival ou um tipo de projecto cultural de sustentabilidade e ecologia, e que achava que passava pelos jardins”, recorda, em conversa com o P3. E assim nasceu o festival Jardins Abertos, cuja 8.ª edição, em Lisboa, está prestes a acontecer. O passo seguinte foi “bater à porta das pessoas e ver no Google Satélite quais os jardins particulares que poderiam ter mais interesse, já que parte do trabalho é descobrir estes segredos”.