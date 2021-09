Em 2021, o Mira Mobile Prize apontou a lente do smartphone para dentro de casa

Em 2021, devido ao decretar de sucessivos estados de emergência e períodos de confinamento, a organização da 11.ª edição do concurso Mira Mobile Prize optou por propor aos fotógrafos um tema com o qual todos, sem excepção, se pudessem relacionar e trabalhar — mesmo sem sair de casa. O resultado da edição intitulada Em Casa não poderia, nas palavras da organização, ser, assim, "mais próximo e íntimo". "O confinamento, decorrente da pandemia provocada pela covid-19, acrescentou às nossas casas outros usos além da habitação: passaram a ser também espaços de trabalho, de lazer, de estudo...", refere, em comunicado, a organização do concurso.

"As rotinas, os cantos aconchegantes, o sentimento de clausura, o mundo visto das janelas" compõem cada uma das 50 imagens finalistas do concurso que se encontram, presentemente, em exposição no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, em Salzedas, Tarouca. Das 50, que podem ser vistas integralmente aqui, o concurso premiou as fotografias do italiano Gianluca Ricoveri e da portuguesa Mónica Brandão.

A exposição insere-se na programação da 8.ª edição do Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa, que inclui, no total, sete exposições fotográficas — da autoria dos fotógrafos Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO), Sérgio Rolando, Alfredo Cunha, Inês D'Orey, Lucília Monteiro, Júlio de Matos — igualmente subordinadas ao tema A Casa, que podem ser vistas no Museu de Lamego e na Torre da Ucanha até ao final de Outubro.