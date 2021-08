Quotas para homens? Ou: o elogio da diversidade

Ocasionalmente, quando tenho conversas sobre a necessidade de quotas para garantir a representação de mulheres nos lugares de poder (político, económico e mediático), algumas amigas argumentam que, a prazo, estas imposições funcionarão contra as mulheres. As mulheres já estão em maioria nas universidades, donde é inevitável virem a dominar algumas profissões. E eu respondo sempre ‘ainda bem’. Se um dia as quotas servirem para garantir a representação de homens, será ótimo sinal.