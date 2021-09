Durban IV: obviamente, não participar!

Ficar fora de Durban IV é afirmar os valores da tolerância, do humanismo e da civilidade. É recusar, ouvir sequer, inflamados discursos de ódio contra os judeus, é rejeitar a instrumentalização do sistema das nações unidas para perpetuar mentiras e falsidades contra um povo.

No próximo dia 22 de setembro terá lugar em Nova Iorque um encontro de alto nível para assinalar o vigésimo aniversário da Declaração de Durban, aprovada naquela cidade sul-africana no âmbito da Conferência Mundial das Nações Unidas de 2001 contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância. Essa Conferência — realizada dias antes dos monstruosos ataques terroristas de 11 de setembro — foi marcada por profundas proclamações de antissemitismo, o que levou, na ocasião, ao abandono dos trabalhos por parte dos Estados Unidos da América e do Estado de Israel. Em 2009, antecipando que a Conferência Durban II seguisse pelo mesmo caminho – o que se verificou, com uma inflamada intervenção antissemita do então presidente iraniano, o único chefe de Estado a marcar presença — dez países recusaram participar de antemão, incluindo quatro países da União Europeia, e as delegações diplomáticas dos demais países europeus abandonaram a Conferência em sinal de protesto.

Em 2011 (Durban III) o número de países ausentes no começo dos trabalhos subiu para catorze e, uma vez mais, o antissemitismo foi servido como prato forte do encontro, perdendo-se mais uma excelente oportunidade para construir um diálogo efetivo sobre o conteúdo da Conferência.

À data em que escrevo este texto, onze países já anunciaram a não participação na conferência Durban IV, evento que terá honras de abertura dos trabalhos da 76.ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU. Estado de Israel, Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Reino Unido, Hungria, Áustria, Países Baixos, República Checa, Alemanha e França anunciaram já publicamente que não estarão presentes.

Estou convicto de que, à medida que os dias se aproximam, o número de países que não irão estar presentes — ou que se farão representar por protagonistas menores – irá crescer. Tenho, neste momento, uma certeza e um desejo. A certeza é a de que o Secretário-Geral das Nações Unidas, o português António Guterres, tudo fará ao seu alcance para, com a sensibilidade, sentido de tolerância e humanismo que o caracteriza, mitigar e evitar que a Assembleia-Geral das Nações Unidas se transforme num palco de ódio contra os judeus e num palanque de discursos antissemitas e negacionistas do Holocausto. Guterres, aliás, em comunicações recentes à Assembleia Geral evocando os vinte anos da Declaração de Durban, fez questão de sublinhar a importância de serem travados crescentes sentimentos de antissemitismo (a par, e bem, com sentimentos de xenofobia e racismo contra outras comunidades e povos).

Na verdade, não é o conteúdo de Durban IV que está em causa, mas sim o contexto e o pretexto, que existe desde a instituição desta Conferência de promover o ódio, a discriminação e o racismo contra os judeus, evidenciando que o antissemitismo está vivo, e bem vivo, por esse mundo fora. Há dias, a 13 de agosto, lia-se num comunicado publicado pelo Eliseu: “Preocupado com o histórico das declarações antissemitas proferidas no âmbito da conferência das Nações Unidas sobre o racismo, conhecida como conferência de Durban, o Presidente da República decidiu que a França não participará na conferência de acompanhamento que se realiza este ano.”

E, aqui chegados, torno público o desejo de que Portugal, com desassombro, coragem e lucidez, se posicione ao lado de França, da Alemanha, dos EUA, do Reino Unido e dos outros países referidos e que tome a decisão certa: a de, obviamente, não participar.

Ficar fora de Durban IV é afirmar os valores da tolerância, do humanismo e da civilidade. É recusar, ouvir sequer, inflamados discursos de ódio contra os judeus, é rejeitar a instrumentalização do sistema das nações unidas para perpetuar mentiras e falsidades contra um povo, é declinar partilhar o mesmo espaço com protagonistas extremistas incapazes de afirmarem, nos seus próprios países, os mais básicos direitos humanos para os seus nacionais. Não participar em Durban IV — como decidiram Emmanuel Macron, Angela Merkel, Joe Biden, Boris Johnson e tantos outros — é um poderoso sinal diplomático e político contra crescentes e preocupantes ressurgimentos internacionais de sentimentos antissemitas. Decidir não participar em Durban IV é escolher o lado certo, é lançar luz sobre as trevas e, decididamente, é enviar à comunidade internacional uma mensagem clara e inequívoca de tolerância zero para com eventos que, sob a égide das Nações Unidas, promovem inaceitáveis discursos de ódio.