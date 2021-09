Pobreza infantil, uma outra pandemia

Os apoios e transferências sociais são fundamentais para a solidariedade e para assegurar os pilares fundamentais do Estado social. Em Portugal, para termos uma noção, o risco de pobreza sem transferências sociais ronda os 40%, depois destas, desce para perto dos 16%.

Mas o risco de pobreza não é similar em todas as faixas etárias nem em todos os agregados familiares. Há uma que me preocupa particularmente, o risco de pobreza infantil. Portugal está, e segundo António Costa vai continuar, a fazer um excelente trabalho neste sentido, mas ainda não é suficiente.

Temos mesmo de agir! Não podemos esperar 5 gerações (apontado por vários estudos) para que uma família passe de pobreza extrema para rendimentos medianos. É demasiado tempo. Não é aceitável. Mundialmente, e segundo a UNICEF, cerca de um bilião de crianças vive com pobreza multidimensional (educação, saúde, alimentação, habitação, acesso a água...). (...) Estas crianças estão, mesmo, a ficar para trás. Vamos acabar com esta pandemia.

Pedro Perdigão

Lustosa — Lousada

A última ceia

Em minha casa havia um quadro por cima da mesa da casa de jantar que a minha mãe muito estimava. A última ceia. Não sei porque carga de água me lembrei dele quando vi António Costa ao centro daquela mesa ladeado pelos seus discípulos fazendo promessas de dar um pão e uma sardinha a cada um mas, pelo que vejo, se não houver multiplicação dos pães e dos peixes lá teremos de ficar apenas pelas promessas. A minha mãe costumava brincar comigo e perguntava: “Está lá um que O traiu. Adivinha quem foi?” Eu nunca acertava e ela nunca me disse.

José Rebelo

Caparica



Demasiada pressa em sair?

Assistimos atónitos ao drama no Afeganistão agravado pelo facto de os países envolvidos terem declarado o fim das suas operações de resgate, de nacionais ou de colaboradores, antes mesmo da data-limite de 31 de agosto previamente definida.

Aliás, já há dias que essa retirada vinha sendo anunciada por muitos, e concretizada por outros, à medida que as pressões vindas do exterior do perímetro do aeroporto de Cabul, ganhavam contornos de maior perigosidade. Isso nunca foi assumido, mas não é difícil admiti-lo, o que contraria a essência do propósito humanitário de salvar vidas a todo o custo.

Os EUA foram os últimos a anunciá-lo e alegam ter conseguido tirar do país mais de 123 mil pessoas, número bem exíguo face à urgência a que a situação obrigaria de maior empenho.

Agora a porta fechou-se e com ela a esperança de salvação para muitos que não conseguiram chegar ao aeroporto. Permanece obscuro o que fizeram as diplomacias e que tipo de ações militares especiais foram desencadeadas para se chegar junto de muita gente, em desespero, espalhada por Cabul. Muitos se queixam de terem sido deixados para trás! Daí a pergunta: será que se esgotaram todas as hipóteses de salvamento ou antes houve demasiada pressa em sair?

Eduardo de Sousa Dias Fidalgo

Linda-a-Velha

Falar e escrever português em Portugal

Como luso-descendente atento às questões do uso da nossa língua (e do bilinguismo), chamou-me a atenção no PÚBLICO de 30 agosto, uma crónica de J.-M. Nobre Correia em que se lamenta a generalização do uso do inglês (americano) na linguagem falada e escrita em Portugal. É muito capaz de ter razão.

Mas há que não desvalorizar as razões que frequentemente tornam esse uso praticamente inevitável. Há casos em que a nossa língua (essa, a de Camões, de Bernardes, de Machado de Assis, etc.) pura e simplesmente não possui termos capazes de transmitir de forma clara um sentido equivalente. Dou só dois ou três exemplos: há tempos a Casa Fernando Pessoa (CML) publicitou um “Pessoa Festival”. Há quem pense que poderia anunciar com igual acuidade um “Festival Pessoa”, mas quem perceberia o que se estava a anunciar? Há casos em que a nossa língua, temos de reconhecer, é lamentavelmente pobre.

Outro: o Ministério da Educação propunha-se facilitar a aquisição de livros escolares, mas vendo-se confrontado com a falta de uma palavra adequada para designar os vales a distribuir aos alunos, teve de recorrer à emissão de vouchers, assim lançando mão do termo popular usado pelo nosso bom povo no seu singelo linguajar (...)

Jean Némar

Lisboa