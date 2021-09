Taliban escoltaram norte-americanos até ao aeroporto de Cabul após acordo secreto com os EUA

Uma das fontes que revelou a informação à CNN afirmou que a operação “resultou muito bem”. O Reino Unido iniciou entretanto conversações com os taliban para garantir a “livre passagem” dos cidadãos britânicos que ficaram no Afeganistão.

Terminadas oficialmente as operações de retirada de cidadãos e tropas estrangeiras do Afeganistão, surgem agora informações sobre a sua execução. O Exército dos EUA terá negociado secretamente com os taliban para estes escoltarem cidadãos norte-americanos até às entradas do aeroporto de Cabul para depois saírem do Afeganistão, disseram dois responsáveis de defesa à CNN.

Os cidadãos norte-americanos no Afeganistão foram notificados para se encontrarem em locais acordados previamente perto do aeroporto, onde os taliban terão confirmado as suas credenciais, encaminhando-os depois para o aeroporto onde estavam os soldados dos EUA.

Segundo um dos responsáveis, as missões com a ajuda dos taliban aconteceram “várias vezes por dia”. E um dos pontos de encontro era um edifício do Ministério do Interior, perto das portas do aeroporto, onde as forças norte-americanas conseguiam controlar quem chegava.

“Resultou, resultou muito bem”, disse uma das fontes à CNN, apesar da desconfiança e incredulidade de muitos cidadãos. E se no início o processo foi mais turbulento, com o passar dos dias a coordenação entre os EUA e os taliban foi melhorando, disseram pessoas ligadas a uma rede não oficial criada para ajudar afegãos e norte-americanos a procurar uma saída do Afeganistão.

Contudo, há relatos de norte-americanos e titulares de vistos de residência permanente que foram rejeitados no ponto de encontro no Ministério do Interior, segundo fontes da estação noticiosa. E não se sabe o impacto da recusa dos taliban em dar passagem a algumas das pessoas na missão de resgate dos EUA.

Devido ao carácter sensível das operações, não foram revelados detalhes até agora. Primeiro, porque os EUA receavam a reacção dos taliban a qualquer tipo de divulgação da operação. E, segundo, pairava a ameaça de ataques do Daesh-Khorosan – que reivindicou as explosões da semana passada que vitimaram mais de 170 pessoas – se os seus militantes apercebessem que os norte-americanos estavam a ser escoltados em grupo.

Noutro acordo secreto que também não foi revelado até à retirada das tropas norte-americanas, militares de unidades de elite dos EUA também ajudaram os norte-americanos a sair do país, orientando-os através de “call centers”, referiu um dos responsáveis. As forças especiais dos EUA também terão criado um “portão secreto” no aeroporto para facilitar a entrada dos cidadãos para o recinto do terminal.

Conversações com taliban

O Reino Unido iniciou entretanto conversações com os taliban para garantir a “livre passagem” dos cidadãos britânicos e aliados que ficaram no Afeganistão, depois de o grupo fundamentalista islâmico ter assumido o poder do país. É a primeira confirmação pública dos movimentos diplomáticos entre Londres e os novos governantes do país.

A agência noticiosa francesa AFP obteve nesta quarta-feira a confirmação do Governo britânico que Simon Gass, representante especial britânico para a transição no Afeganistão, viajou para Doha, no Qatar, para se encontrar com os líderes taliban para “salientar a importância da livre passagem para fora do Afeganistão” dos “cidadãos britânicos e afegãos que trabalharam para nós”, disse o porta-voz do Governo em comunicado.

Segundo a BBC, o secretário de Defesa terá avançado aos deputados britânicos que permanecem no Afeganistão entre 150 a 250 pessoas que são elegíveis para saírem do país, mais as suas famílias.