Sem saberem como governar, os taliban soltam o caos no Afeganistão

Inflação galopante, filas nos bancos e empresas e lojas fechadas antecipam o possível colapso económico do país e a iminente catástrofe humanitária.

Numa altura em que os taliban apertam o cerco ao último bastião de resistência no Vale de Panshir, o peso de manter o país a funcionar abateu-se sobre os novos governantes do Afeganistão. Duas semanas após a entrada triunfante em Cabul, o grupo fundamentalista islâmico ainda não formou um Governo, apesar dos vários anúncios de que estaria para breve, nem sequer revelou como pretende administrar uma nação com mais de 30 milhões de habitantes espalhados por 34 províncias.

Quem está a sofrer com o caos provocado pela ausência de direcção e falta de organização são os cidadãos afegãos. Nos últimos dias, a imagem mais recorrente na capital do país tem sido as longas filas de pessoas à porta dos bancos para tentar levantar dinheiro, tarefa quase impossível devido ao restrito limite semanal de 200 dólares imposto pelos taliban para os levantamentos.

O novo responsável pelo banco central nomeado pelos taliban, Haji Mohammad Idris, ainda tentou tranquilizar os bancos, dizendo que o grupo quer o pleno funcionamento do sistema financeiro, mas não detalhou como chegarão os fundos necessários para tal, disseram à Reuters dois banqueiros que participaram na reunião.

“Ele foi muito simpático e quis saber quais eram nossas preocupações”, disse um dos banqueiros, que pediu anonimato.

Entretanto, a juntar às longas filas nos bancos, o afghani, a moeda do Afeganistão, continua a desvalorizar, a inflação não pára de crescer e muitas empresas e lojas continuam fechadas.

“Está tudo cada vez mais caro, os preços sobem todos os dias”, disse Zelgai, residente de Cabul, citado pela Reuters.

Fora da capital, as organizações humanitárias já alertaram para a catástrofe humanitária iminente, agravada pela seca severa que atingiu os agricultores e forçou milhares de habitantes das zonas rurais a procurar abrigo e subsistência nas cidades. Os líderes taliban prometeram que os problemas diminuirão assim que um novo governo entrar em vigor, ao mesmo tempo que apelaram aos outros países para manter as relações económicas com o Afeganistão.

A preocupação imediata é evitar o colapso da economia. O país precisa desesperadamente de dinheiro, mas é altamente improvável que os novos governantes obtenham o desejado acesso rápido aos cerca de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) que se encontram congelados no exterior.

Os banqueiros que conseguiram sair do Afeganistão consideram que será difícil pôr o sistema financeiro novamente a funcionar sem os profissionais especializados que abandonaram o país. “Não sei como é que os taliban vão conseguir governar o país, porque porque quase todos os quadros técnicos, incluindo os altos funcionários da administração, foram-se embora”, disse um dos banqueiros.

Os taliban apertaram entretanto o cerco à província de Panshir, a norte de Cabul, onde se encontra o derradeiro foco de resistência. Sob a liderança de Ahmad Massoud, filho filho do venerado comandante Ahmed Shah Massoud, o “Leão de Panshir”, vários milhares de membros de milícias locais e soldados de unidades do exército e das forças especiais afegãs têm resistido aos fundamentalistas.

Num discurso gravado dirigido aos resistentes, o líder taliban Amir Khan Muttaqi pediu aos rebeldes que deponham as armas. “O Emirado Islâmico do Afeganistão é o lar de todos os afegãos”, disse.