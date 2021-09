Margarida II desenha o mundo de Karen Blixen para a Netflix

Era uma vez, num reino que só existe no mundo da fantasia, Cazotte, um jovem que reclama ser perito nas artes do amor, que é contratado pela grã-duquesa para a ajudar a assegurar um herdeiro. Enquanto procura uma futura princesa adequada, Cazotte ensina ao tímido e introvertido príncipe herdeiro a arte da sedução. Mas o seu plano sofre um duro revés, quando um herdeiro é concebido fora do casamento e a família real tem de procurar refúgio no castelo de Rosenbad. Aqui, o próprio Cazotte cai em devaneios ao observar a bela Ehrengard. E, sendo um sedutor com experiência, o artista dará mostras de uma paciência infinita com o propósito de desvendar os mistérios de Ehrengard. Mas a bela ninfa não cederá facilmente aos galanteios do apaixonado.

Esta é, em linhas gerais, a trama de Ehrengard, a ninfa do lago, obra da dinamarquesa Karen Blixen (1885-1962), autora de A Festa de Babette (1955) ou de África Minha (1937), que acaba de ser anunciada pela rede de streaming Netflix com várias estrelas entre a equipa, a começar pela própria monarca dinamarquesa que será responsável pelo desenho de cenário.

Desde a década de 1970, a rainha tem estado ligada a vários modos de expressão artística — pintura, têxteis de igreja, aguarelas, gravuras, ilustrações de livros, trabalhos de decupagem, cenografia e bordados —, sendo membro honorário da Associação de Cenógrafos Dinamarqueses pelos seus muitos anos de trabalho em filmes, televisão e teatro. No entanto, este último convite parece ter um gosto particular. “As histórias de Karen Blixen sempre me fascinaram, com os seus contos estéticos, a sua imaginação e os seus mundos criadores de imagens”, confessou Margarida II, citada em comunicado.

A rainha diz mesmo que “pode-se sentir que a autora era uma artista visual tal como Hans Christian Andersen”. Já sobre a personagem que dá nome ao filme, Margarida II considera-a “uma das intrigantes personagens femininas de Karen Blixen e uma das poucas cuja história termina de forma alegre”. “As intrigas tecem-se umas dentro das outras, e Blixen gira à volta das personagens até que nós (e elas) fiquemos completamente sem problemas.”

Sobre o seu trabalho, a monarca revelou ter tentado “interpretar o universo fantástico de Blixen na criação das decorações e figurinos”. “Estou ansiosa por ver a história de Ehrengard ganhar vida neste filme.”

A película, anunciada na segunda-feira, será realizada por Bille August, duas vezes vencedor da Palma de Ouro (por Pelle, o Conquistador e As Melhores Intenções). “A rainha criou as mais fantásticas decupagens para a ocasião, e elas serão a característica dominante da expressão cenográfica global do filme”, resumiu o multipremiado cineasta.