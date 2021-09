Advogado de Britney Spears exige que pai da artista deixe de ser tutor imediatamente

Depois de ter aceitado deixar o cargo de tutor da filha, no início de Agosto, Jamie Spears, pai da cantora pop norte-americana Britney Spears, exige agora uma compensação de aproximadamente dois milhões de dólares (1,69 milhões de euros) para pagar as despesas com advogados e assessores, avança o advogado da artista à Reuters.

Segundo Mathew Rosengart, o advogado que defende Britney em tribunal, “a tentativa de Jamie Spears de regatear a sua suspensão e remoção do processo em troca de cerca de aproximadamente dois milhões de dólares em pagamentos, depois do restante dinheiro que já retirou não deve ser tida em conta”, acrescentando ainda que “Britney Spears não vai ser extorquida”. O advogado pede assim que o ainda tutor da artista cesse funções imediatamente.

Jamie Spears admitiu, no início de Agosto, que ia abdicar do controlo da fortuna da filha, avaliada em cerca de 60 milhões de dólares (50,7 milhões de euros), porque acreditava que uma “batalha em praça pública” não seria o melhor para a artista. Porém, não chegou a dizer quando é que realmente ia abandonar a função de tutor, afirmando que queria que antes as despesas com advogados fossem aprovadas pelo tribunal para serem pagas. Trata-se de custos que devem ser cobertos por Britney Spears, uma vez que, de acordo com as regras da tutela, cabe à cantora o pagamento de todos os custos feitos por ela e por outros.

O caso arrasta-se há já mais de um ano depois de várias tentativas de Britney em se afastar do progenitor que lhe controla a vida pessoal e financeira desde 2008, quando a artista sofreu um esgotamento nervoso e foi internada. Enquanto Britney já admitiu que se sente traumatizada com a situação, o pai insiste que tentou sempre agir em prol dos interesses da filha, impedindo que fosse explorada por outros.

A próxima audiência do processo em tribunal tem data marcada para dia 29 de Setembro.