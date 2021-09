Toyota Yaris Cross, o novo príncipe da selva urbana

A partir de uma base de sucesso — o Yaris foi Citadino do Ano em Portugal e Carro Internacional do Ano —, a Toyota fez nascer o Yaris Cross, desenvolvido para a Europa e tendo os clientes europeus sempre em mente. O resultado é um automóvel compacto e dinâmico para sobressair na lufa-lufa de todos os dias na cidade e versátil q.b., dentro do espírito aventureiro que se espera de um sport utility vechicle (SUV).

Para tal, a Toyota criou um design que se pauta pelas linhas elegantes e vincadamente urbanas, casando-as com traços que remetem para a robustez necessária para quando se pretende ir um pouco mais além do asfalto. “Quando começámos a desenvolver o novo Yaris Cross, considerámos o valor dos SUV e o que entendemos que a futura geração de veículos do segmento B necessitava. O que veio à nossa mente foi um carro que permite aos proprietários expressar a sua individualidade e auxiliar os seus estilos de vida únicos e activos”, explicou o engenheiro-chefe adjunto do Yaris Cross, Hideaki Hayashi, citado em comunicado.

O “grande-pequeno”, como refere o emblema, chega, tal como o irmão em formato hatchback, com mecânicas a gasolina e electrificada Full-Hybrid, adoptando “os mais altos padrões de segurança” com a segunda geração do Toyota Safety Sense.

Assente sobre a plataforma GA-B para modelos compactos (que faz parte da estratégia Toyota New Global Architecture), o novo modelo permitirá obter, quando equipado com o sistema electrificado de propulsão híbrida Toyota, “prestações rápidas, eficiência de combustível, baixas emissões e manobrabilidade urbana num formato SUV”. E as incursões no fora de estrada não ficam comprometidas: para além da versão com tracção dianteira, serão disponibilizadas versões com sistema eléctrico de tracção às 4 rodas, designado All Wheel Drive - Intelligent (AWD-i).

Além do mais, mostra bem ao que vem, com a parte inferior da carroçaria, com um eixo horizontal alto que vai do nariz aos faróis traseiros, a aumentar a sensação de uma postura elevada. As rodas e pneus de diâmetro maior — com jantes de até 18 polegadas — adicionam ênfase visual, numa carroçaria cujo visual foi concebido para optimizar a eficiência aerodinâmica.

Por dentro, copia a aparência moderna e de qualidade do hatchback, exibindo detalhes para o distinguir: nos pilares dianteiros, nas soleiras das portas, na consola central e pelos novos acabamentos para os painéis das portas e apoios de braço. Na mala, há 397 litros de volume de carga disponíveis, que podem crescer, com as costas dos bancos traseiros rebatidas (em 60/40 de série ou na proporção de 40/20/40 nas versões mais equipadas), até um máximo de 1097 litros.

As motorizações são as já conhecidas do Yaris de cinco portas: uma híbrida e outra a gasolina. A primeira conjuga o motor Hybrid Dynamic Force de 1,5 litros de elevada taxa de compressão a um sistema eléctrico para uma potência combinada de 116cv (85 kW), sendo a condução eléctrica possível a velocidades até 130 km/h. A gerir a mecânica está uma caixa híbrida do tipo E-CVT. Já a gasolina, mas apenas sob encomenda, há o bloco a gasolina de 1,5 litros combinado com transmissão manual de seis velocidades. A unidade de três cilindros produz um máximo de 125cv (92 kW) às 6600 rpm e um binário máximo de 153 Nm entre as 4800 e as 5000 rpm.

O Yaris Cross chega a Portugal por estes dias, estando já disponível para encomendas online. Os preços arrancam nos 22.595€.