TAP anuncia mais voos em Dezembro do que “no pico do Verão” e estreia Lisboa-Punta Cana

A TAP anunciou o seu plano de voos para o Outono/Inverno e promete “mais 91 voos por semana do que aqueles que oferece actualmente, no pico de Verão": contas feitas, das 850 frequências semanais em tempo de férias marcadas pela pandemia, a companhia portuguesa chegará às 941 em Dezembro. A próxima temporada ficará marcada ainda por uma novidade: a estreia de uma rota entre Portugal e a República Dominicana, uma nova aposta da TAP nas cidades do turismo da América Central após o início de Lisboa-Cancún em Março. No Verão também inaugurou quatro outros destinos, mas para Marrocos e Tunísia.

A rota directa para Punta Cana, anunciada no início do Verão pela companhia como uma forma de “aproveitar as oportunidades de mercado para planear e optimizar a sua rede de destinos”, é agora reconfirmada com a promessa de “três ligações semanais” – em Junho, o anúncio do novo destino prometia “dois voos por semana”. No site da empresa os voos já estão à venda com ligações às quartas, sextas e sábados a partir de 11 de Dezembro.

Uma pré-reserva em Dezembro (ida a 11, volta a 18) surgia com o preço de 627,28 euros. O preço mais barato anunciado no site da TAP é de 277,50 euros. Seguindo a política de vendas durante a pandemia, promete-se também "uma alteração de reserva gratuita, até três dias antes da viagem”. O tempo de voo rondará as 6h30.

Além da nova rota, a companhia garante para o Inverno IATA (a designação oficial do período que arranca a 27 de Outubro para a aviação mundial e que se prolonga até Março), a reposição da “operação em todas as rotas em que já operava antes da pandemia” nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Serão “59 voos por semana em 11 rotas": Boston, Newark (de Lisboa e Porto), Washington, Nova Iorque (JFK), Miami, Chicago, São Francisco, Montreal e Toronto (Canadá), incluindo-se também nestas contas o destino Cancún.

Em Portugal, são esperados 101 voos por semana com partida do Porto: Lisboa, Funchal, Londres, Paris, Zurique, Genebra, Nova Iorque, Rio de Janeiro e S. Paulo. Em relação a Lisboa, a empresa não adiantou ainda referências no seu plano contabilístico. Na semana passada, o presidente do grupo Ryanair, Michael O'Leary, acusava a TAP de estar deliberadamente a bloquear slots ​(autorizações para aterragens e descolagens num determinado horário) no aeroporto Humberto Delgado. O'Leary afirmou que “a TAP só desbloqueia slots uma semana antes”, ou pouco antes, o que inviabiliza a sua utilização e “impede a concorrência de crescer” e, acusa o gestor, de trazer “mais turistas”.

Para a Madeira estão planeados “49 voos por semana para Lisboa e Porto”. Nos Açores, Ponta Delgada “terá 15 voos por semana para Lisboa e a Terceira sete frequências semanais para a capital”. Do aeroporto de Faro esperam-se “21 voos semanais para Lisboa”.

“No total, a TAP vai ligar Portugal a 37 cidades do resto da Europa, com 585 voos por semana. As ligações semanais directas a África e Médio Oriente vão ascender aos 93 voos para 15 destinos”, adianta a empresa em comunicado.

Um destaque ainda para o Brasil, com “52 voos semanais nas 12 rotas que vai operar este Inverno”, e outro para a Venezuela, com “um voo por semana”.

“Este aumento da oferta da TAP no pico de Inverno dá um sinal positivo e de confiança na recuperação da procura de viagens”, lê-se no comunicado, com a TAP a concluir que este planeamento vem "em linha com as projecções internacionais para o sector, contribuindo para as perspectivas de recuperação operacional e económica da empresa”. Os prejuízos da TAP atingiram os 493 milhões no primeiro semestre deste ano.

Segundo informam, os voos de Outono/Inverno começaram esta quarta-feira a "ser carregados em sistema de reservas e estarão disponíveis na totalidade no dia 10 de Setembro”.