Pestana reabre o hotel d’ A Brasileira no Porto

“O melhor café é o da Brasileira”, já rezava o slogan. Com mais de um século de história, o icónico espaço, tornado hotel em 2018, reabre em Setembro após fechar as portas por causa da pandemia.

Pestana Porto – A Brasileira City Center & Heritage Building. É este o nome completo de uma das unidades mais carismáticas do grande portefólio do grupo Pestana, “o maior grupo internacional de turismo e lazer de origem portuguesa” e que soma mais de uma centena de hotéis em gestão directa, Pousadas de Portugal incluídas. A pandemia levou ao encerramento de várias unidades que têm vindo a reabrir e chegou a altura do regresso do hotel que nasceu a partir do histórico café portuense: o Pestana Porto d’ A Brasileira reabre a 13 de Setembro e com promoção: desde 122 euros por noite.

A unidade hoteleira tem localização no centro nevrálgico da cidade e foi inaugurada em 2018, “após a reabilitação do edifício da cafetaria centenária A Brasileira, que preservou todos os seus traços originais”, garante o grupo em comunicado.

Passa a oferecer novamente 89 quartos e suítes, estando estes distribuídos por pisos temáticos, todos "associados às especiarias importadas durante a expansão marítima portuguesa: anis, café, canela, chá, chocolate e pimenta rosa”.

Entre os serviços disponíveis, contam-se ginásio, duas salas de reuniões e “pátio francês” com um jardim vertical.

A cafetaria A Brasileira, com a devida esplanada para observar a vida portuense, estava já aberta ao público desde o início do Verão (8h/20h).

Foto nelson garrido

Célebre pelo slogan “O melhor café é o da Brasileira”, o café original foi inaugurado em 1903 e, como se escrevia na Fugas aquando da inauguração do hotel, passou por convulsões e nos últimos tempos até era um Il Caffe di Roma.

Depois da interrupção causada pela pandemia, volta agora à sua nova vida como hotel, marcando o quotidiano da Avenida Sá da Bandeira (fica no nº 91).