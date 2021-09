Este ano, as Fallas não falham: Valência "queima" 2020 e 2021 a sonhar com 2022

São as primeiras imagens das centenárias Fallas. Canceladas no ano passado, as célebres festas de Valência, habitualmente primaveris, realizam-se este ano nestes primeiros dias de Setembro. Adaptadas à situação pandémica, são agora mais reduzidas mas não desistem do seu tradicional fim: arde (quase) tudo. Que o fogo leve os males deste ano e meio e abra caminho aos renascimentos (em 2022).