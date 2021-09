Setembro arranca com novo recorde na electricidade e promessas de contenção de preços

Perante a escalada dos preços grossistas, o Governo diz ter “almofadas” para impedir o impacto nas tarifas reguladas de 2022. Os comercializadores em mercado livre queixam-se que com as tarifas da ERSE há um milhão de consumidores que pagam a energia abaixo do preço de custo. A líder do mercado liberalizado, EDP Comercial, acompanha “com atenção” e não fecha porta a aumentos em Janeiro.