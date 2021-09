Novo crédito ao consumo superou em Julho valor anterior à pandemia

O ritmo de consumo das famílias com recurso a crédito bancário voltou a acelerar, superando, em Julho, o nível anterior à pandemia. Os novos empréstimos concedidos pelos bancos para consumo ascenderam a 429 milhões de euros, montante que representa um aumento de nove milhões de euros em relação a Junho deste ano e um aumento de 27 milhões de euros face a Julho de 2020.

Os dados do crédito foram divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, que destaca que os valores concedidos no mês em causa, a que se acrescentam mais 207 milhões de euros de créditos a particulares para outros fins, “foram os mais elevados desde o início da pandemia”.

Para compra de habitação, os novos empréstimos totalizaram 1385 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 88 milhões de euros relativamente ao observado no mês anterior, e a uma subida de 454 milhões de euros em relação a Julho do ano passado.

Desde Março que os novos empréstimos mensais para compra de casa ficam acima de mil milhões de euros, e o montante de Julho corresponde a um novo máximo desde Janeiro de 2008.

A taxa de juro média dos empréstimos à habitação desceu para 0,80%, encontrando-se 1% abaixo desde Agosto de 2020. E no crédito ao consumo foi de 6,47%.

O total de empréstimos contratados em Julho pelos particulares (para habitação e consumo) ascendeu a 2021 milhões de euros.

Os pedidos de empréstimos cresceram, mas os novos depósitos dos particulares também. Em Julho, o montante o valor da poupança deixada nas contas bancárias ascendeu a 3658 milhões de euros, dos quais 3103 milhões de euros foram aplicados em depósitos até um ano. O stock total subiu para 169,9 mil milhões.

“A taxa de juro média foi de 0,05%, prolongando a tendência de descida registada nos últimos anos. Desde Novembro de 2015 que a taxa de juro média dos depósitos de particulares em Portugal se situa abaixo da média da área do euro”, revela o BdP.

Os novos empréstimos às empresas ascenderam a 2668 milhões de euros em Julho, dos quais 1465 milhões de euros corresponderam a empréstimos de montante igual ou inferior a um milhão de euros.

Os dados do BdP mostram ainda que a taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas manteve-se em níveis historicamente baixos: 2,03% em Julho, valor que fica, no entanto, acima do registado em Junho de 2021 (1,98%) e em Julho do ano passado (2,00%).