Leilão de solar flutuante e concurso do Pego avançam este mês

Governo quer captar investimentos em solar para as albufeiras e para o ponto de rede de 600 megawatts que vai ficar livre pelo fim do carvão. Também quer divulgar este mês a proposta de modelo do futuro leilão de hidrogénio para industriais.

Setembro rima com investimentos em energia. O fim do Verão vai ficar marcado pelo lançamento do leilão para atribuição de capacidade de injecção de energia na rede eléctrica que será exclusivo para projectos de solar flutuante, mas também pelo concurso de atribuição da capacidade de injecção que é hoje ocupada pela central termoeléctrica a carvão do Pego.