Dívida pública diminuiu 2900 milhões em Julho

Responsabilidades financeiras correspondiam a 134% do PIB no segundo trimestre.

A dívida pública portuguesa baixou 2900 milhões de euros entre Junho e Julho, mês em que se totalizou 274.585 milhões de euros, indicou nesta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

“Esta descida reflectiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida”, refere o banco central.

Em Junho, a dívida pública era de 277.501 milhões de euros. Nesse segundo trimestre, a dívida pública equivalia a 133,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, um valor abaixo dos 137,2% registados no primeiro trimestre.

Em Julho, refere o Banco de Portugal, o montante dos depósitos das administrações públicas diminuiu 1600 milhões de euros em relação ao mês anterior. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1300 milhões de euros, para 254.732 milhões de euros, indica a instituição.

A dívida pública, medida na óptica de Maastricht (de forma harmonizada entre os países da União Europeia), “engloba as responsabilidades em numerário e depósitos constituídos junto das administrações públicas (como os certificados de aforro ou do Tesouro), os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas (destacando-se, entre outros, as obrigações e os bilhetes do Tesouro) e os empréstimos obtidos por estas entidades”, explica o Banco de Portugal no seu site.