Yaremchuk marcou, mas Ucrânia empata

Avançado do Benfica marcou aos dois minutos, mas a selecção ucraniana acabou por empatar com o Cazaquistão (2-2) na quarta jornada da qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar.

Cinco meses depois, as selecções europeias voltam a disputar a qualificação para o Mundial do Qatar em 2022. A Ucrânia precisava de vencer para ficar mais “descansada” no Grupo D, mas o encontro desta quarta-feira diante do Cazaquistão terminou empatado (2-2), com Roman Yaremchuk, reforço do Benfica em Julho deste ano, a fazer um golo que se mostrou insuficiente.

O internacional ucraniano não havia sido convocado para último jogo a contar para a I Liga, diante o Tondela, devido aos efeitos secundários que a vacina contra a COVID-19 lhe causou.

A Ucrânia mal deu tempo ao Cazaquistão para entrar no jogo e logo aos dois minutos, Roman Yaremchuk colocou os ucranianos em vantagem no marcador, com um remate “do meio da rua”, após um cruzamento de Karavaev. Foi o 11.º golo de Yaremchuk com a camisola da selecção ucraniana. O avançado do Benfica acabaria por sair da partida aos 58 minutos para a entrada de Tsygankov.

A selecção comandada por Oleksandr Petrakov dominou o início do jogo e foi quem esteve mais perto de marcar por diversas ocasiões. Aos 17 minutos, um remate de Yarmolenko foi desviado por um defesa do Cazaquistão e a bola só parou no poste.

Dez minutos depois, o mesmo Yarmolenko acerta novamente no poste esquerdo da baliza defendida por Pokatilov.

Na segunda metade da primeira parte, o jogo baixou de qualidade, com a Ucrânia a perder intensidade, numa altura em que o Cazaquistão cresceu no encontro e ia chegando mais vezes à baliza de Pyatov, ainda que sem ocasiões flagrantes de golo.

No regresso do intervalo, o jogo recomeçou da mesma forma, com a selecção ucraniana a entrar mais forte. O Cazaquistão apareceu a pressionar mais alto, mas apresentava muitas dificuldades em sair da zona defensiva.

A Ucrânia poderia ter ampliado a vantagem aos 63 minutos, mas o remate do central Matviienko foi de defesa fácil para o guarda-redes cazaque. Pouco depois, foi Sobol a perder mais uma clara ocasião de golo. A equipa comanda por Baysufinov continuava a evidenciar dificuldades na finalização.

O Cazaquistão marcou aos 67 minutos - na primeira vez que chegou à baliza de Pyatov -, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo a Aymbetov. Um lance que destabilizou a selecção ucraniana e que, pouco depois, viu os cazaques a empatar a partida por intermédio de Valiullin. Em cima dos 90 minutos, a selecção cazaque poderia ter feito o 2-1, mas Pyatov defendeu.

Porém, as emoções do encontro estavam guardadas para o tempo de compensação e aos 90+3 minutos a Ucrânia chegou à vantagem com um golo de Danylo Sikan, no dia em que se estreou a marcar pela selecção - tem apenas quatro internacionalizações. Com o golo, a defesa ucraniana “adormeceu” e Valiullin aproveitou para bisar e colocar novamente tudo empatado.

A Ucrânia continua sem vencer no grupo D da qualificação europeia para o Mundial de 2022 - tem quatro empates em quatro jogos - e está provisoriamente no segundo lugar com 4 pontos, atrás da França que soma sete. Já o Cazaquistão tem agora dois pontos.