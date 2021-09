Portugal sem qualquer vitória no Cascais Master

As 12 duplas nacionais que participaram no 13.º torneio do ano do World Padel Tour foram todas afastadas na primeira ronda sem ganhar qualquer set.

Sem grandes surpresas, o saldo de Portugal no Cascais Master, o 13.º torneio do ano do World Padel Tour, foi 100% negativo: 12 jogos, 12 derrotas e nenhum set conquistado. As sete duplas nacionais que participaram nas fases de qualificação e as cinco que tiveram acesso ao quadro principal não conseguiram vencer qualquer jogo no torneio da principal categoria do circuito mundial, que vai decorrer até domingo nos jardins do Casino Estoril.

Houve prestações meritórias, com as de João Caiano e Tomás Nunes – estiveram quase a vencer um set contra uma dupla espanhola do top-200 – ou de Pedro Araújo e Afonso Fazendeiro – conseguiram equilibrar o jogo contra dois jogadores do top-20 -, mas o desnível que existe entre o padel português e a elite da modalidade a nível mundial ficou bem evidente em Cascais.

Depois de as sete duplas portugueses que receberam wild cards para a qualificação terem sido derrotadas no primeiro jogo da pré-prévia, nesta terça e quarta-feira foi a vez de entrarem em acção os cinco pares nacionais que disputaram o quadro principal e não houve nenhuma surpresa.

As esperanças portuguesas em conseguir um bom resultado no Cascais Masters recaiam por inteiro em Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, mas a tarefa das campeãs nacionais ficou extremamente complicada na realização do sorteio.

Com um emparelhamento infeliz, as melhores jogadoras portuguesas defrontaram logo no primeiro jogo Ariana Sánchez, n.º 3 do ranking mundial, e Paula Josemaría, n.º 5, que venceram dois dos últimos quatro torneios do WPT, e as espanholas não deram hipóteses: triunfo por 6-2 e 6-1.

Para Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, que beneficiaram de um wild card para o quadro principal, a missão era também de grau de dificuldade muito elevado e, contra a dupla feminina revelação de 2021 (a argentina Aranza Osoro e a espanhola Victoria Iglesias), as n.º 102 do ranking acabaram batidas por 3-6 e 1-6.

Katia Rodrigues e Catarina Vilela, que também disputaram os 16-avos-de-final por receberem um convite da organização, duelo com a espanhola Jessica Castelló (26.ª do WPT) e a francesa Alix Collombon (27.ª) terminou com um claro 0-6 e 1-6.

No quadro masculino, Pedro Araújo e Afonso Fazendeiro conseguiram dar uma boa réplica aos espanhóis Jerónimo Luque e Javier Rico, dois jogadores do top-20 mundial (derrota por 4-6 e 4-6), enquanto a outra dupla masculina que teve direito a um convite para o quadro principal, uma mistura de experiência (Diogo Rocha) e juventude (Pedro Graça), mediu forças com os argentinos Maxi Sánchez e Lucho Capra, os sextos cabeças-de-série do torneio, acabando vencida com um duplo 1-6.