Mercado encerrou com empréstimos, regressos e uma pedrada no charco

Nuno Mendes acabou por ser uma das sensações do dia, com a transferência para o PSG já a altas horas. Benfica encerrou plantel com Valentino Lázaro e FC Porto não fechou nenhum dos negócios em perspectiva.

Um divórcio doloroso, um par de regressos icónicos e um trio de transferências milionárias, entre a elite do futebol europeu; mais uma remodelação significativa no Benfica, acertos de circunstância no FC Porto e um negócio entre Sporting e PSG que animou as hostes já no fecho das inscrições. Foi este o balanço do mercado de transferências de Verão, a que a pandemia de covid-19 deu um toque de maior contenção do que em anos anteriores.