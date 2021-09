Há uma Vuelta para Roglic e outra para os restantes

Primoz Roglic tratou de garantir, nesta quarta-feira, que a Volta a Espanha tem um “trono” esloveno. O ciclista da Jumbo estava há vários dias a deixar os adversários “arderem em lume brando”, sabendo que os deixaria “a pé” assim que viesse a alta-montanha. Foi o que aconteceu nesta etapa 17, com o esloveno a atacar com Egan Bernal a 60 quilómetros da meta, com duas subidas por escalar na etapa, e a erguer os braços na meta – com um esgar de pouco sofrimento, evidenciando que, se necessário, teria mais para dar.

O esloveno chegou à camisola vermelha, com 2m22s de vantagem para Enric Mas e 3m11s para Miguel Ángel López. E o esloveno não só está mais forte nas montanhas como ainda ganhará tempo a todos os rivais no contra-relógio que ainda há por correr.

Nas etapa desta quarta-feira, Enric Mas e Miguel Ángel López voltaram a mostrar que há sempre algo que acontece à Movistar: quedas, desconcentrações, opções tácticas discutíveis, incapacidade física, entre outros. E nenhum dos ciclistas da equipa espanhola teve a sagacidade e perspicácia de responder a preceito ao ataque de Bernal e Roglic – não terá sido apenas falta de força, já que ambos vieram a acelerar mais à frente na etapa.

Egan Bernal, “enterrado” em sétimo lugar da classificação, já a mais de quatro minutos do líder, percebeu que o ouro estaria naquele ataque, sendo seguido por Roglic. Juntos, deixaram todo o pelotão “a pé”. Trataram de garantir que a aventura de Odd Christian Eiking vestido de vermelho terminaria hoje, que Guillaume Martin também cairia da surpreendente vice-liderança e que Mas e López, da Movistar, perderiam muito tempo na etapa.

No final, chegados à mítica subida dos Lagos de Covadonga, não foi bem isto que aconteceu. Bernal mostrou que não há ninguém, nem mesmo ele, a ter pernas para Primoz Roglic nesta Vuelta.

O colombiano começou a “andar para trás” e acabou por ganhar uma mão-cheia de nada, sendo apanhado por Miguel Ángel López, Enric Mas, Sepp Kuss, Jack Haig, Gino Mäder e Adam Yates. Bernal subiu apenas de sétimo para sexto lugar.

Para esta quinta-feira está agendada mais uma etapa montanhosa. Uma subida de segunda categoria é o menos duro que os ciclistas terão, o que atesta a dificuldade da etapa. Faltarão ainda duas escaladas de primeira categoria e uma de categoria especial, com chegada em alto.

E como apontou o ex-ciclista Paulo Martins na transmissão televisiva para Portugal, este desempenho de Roglic deixará todos os rivais na dúvida sobre se deverão tentar atacar nas próximas etapas ou se devem resguardar-se e resignarem-se à luta por um lugar no pódio.