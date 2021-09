Djokovic já partiu à conquista da história

Holger Vitus Nodskov Rune é como se chama o tenista dinamarquês que, na terça-feira à noite, entrou no imponente Arthur Ashe Stadium com um saco da conhecida empresa de móveis IKEA. O jovem jogador de 18 anos voltou a surpreender quem não o conhecia do circuito Challenger ao exibir-se a grande nível e de forma descontraída na sua estreia no quadro principal de um torneio do Grand Slam e logo frente ao líder do ranking mundial, Novak Djokovic. Até que as forças o foram abandonando e tornar-se presa fácil do sérvio que iniciou a busca por um título histórico.

“É um bom saco, onde posso levar as minhas bebidas e bananas. Fica-me bem quando entro no court”, justificou Holger Rune, que ocupa o 145.º lugar no ranking ATP, a sua melhor classificação de sempre, após conquistar três títulos no Challenger Tour e uma final – no Oeiras 4, realizado no Jamor, em Maio – nos últimos quatro meses.

Rune mostrou estar pronto para subir de divisão e até ganhou um set a Djokovic, mas o nível de jogo do sérvio, a adrenalina do momento, juntamente com o calor e humidade, provocaram um enorme desgaste em Rune que, ao fim de duas horas 15 minutos e a sofrer de cãibras, capitulou: 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 e 6-1.

Embora esteja muito perto de conquistar um inédito 21.º título no Grand Slam, Djokovic continua sem lograr conquistar os corações de muitos adeptos e até não achou estranho quando pensou que o público nova-iorquino o estava a vaiar (“booooo”) quando gritavam pelo nome do adversário (“Ruuuune”).

“Não é o ambiente ideal para mim, mas aprendi a lidar com isso”, afirmou Djokovic. “Foi difícil disputar o meu primeiro encontro, mesmo tendo toneladas de experiência neste court, enquanto para ele foi a primeira vez”, reconheceu o sérvio, que poderá tornar-se no primeiro homem desde 1969 a vencer os quatros majors no mesmo ano.

Já na jornada de quarta-feira, dois dos favoritos na parte inferior, ambos russos, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, passaram à terceira ronda.

Após a vitória de Djokovic, a canadiana Bianca Andreescu entrou no Arthur Ashe Stadium para defender o título conquistado em… 2019. Andreescu (7.ª) detém o feito inédito na Era Open de ter ganho o Open dos EUA na primeira vez que o disputou e, depois de ter estado ausente no ano passado, somou a oitava vitória consecutiva no torneio, ao derrotar Victorija Golubic (45.ª), por 7-5, 4-6 e 7-5.

Nesta quarta-feira, Naomi Osaka nem entrou em court devido à desistência da adversária e avançou para a terceira ronda, juntamente com Elina Svitolina, Simona Halep, Garniñe Muguruza e Victoria Azarenka – estas duas com duelo marcado para sexta-feira.