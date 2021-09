Campeã mundial França empata, Dinamarca vence

Jogos da quarta jornada da qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar aconteceram esta quarta-feira, com alguns resultados surpreendentes.

Foi uma noite de quarta-feira com muitos jogos da quarta jornada de qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar, com algumas surpresas. A França, campeã mundial em título conquistado em 2018 na Rússia, procurava redimir-se do desempenho deixada no Euro 2020 - foi eliminada pela Suíça nos penáltis nos oitavos-de-final da prova. A jogar em casa, os “bleus” não foram além de um empate a um golo com a Bósnia-Herzegovina, num jogo a contar para o grupo D.

A partida não começou da melhor forma para os franceses, uma vez que aos 36 minutos Lloris não conseguiu parar o remate de Edin Dzeko. Antes, Mbappé já tinha levado uma bola ao poste. Mas a desvantagem durou pouco tempo e quatro minutos depois, os franceses chegaram ao empate de bola parada, graças a Griezmann.

O jogo ficou mais difícil para a equipa de Didier Deschamps no arranque do segundo tempo. Jules Koundé viu cartão vermelho directo, após uma entrada dura sobre Kolasinac, deixando a França reduzida a dez unidades. Sem ocasiões de golo para ambas as equipas, foi a Bósnia a terminar o encontro com mais posse de bola e a garantir um empate em território francês.

A França ainda mantém o primeiro lugar isolado do grupo com oito pontos. A Bósnia e Herzegovina soma agora dois.

Dinamarca segue invicta

Também a Dinamarca, “equipa-sensação” do Euro 2020, entrou disposta a continuar invicta nesta fase de grupos da qualificação do Mundial de 2022 e derrotou a Escócia por 2-0, em jogo do grupo F.

A equipa orientada por Kasper Hjulmand chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Daniel Wass, após um passe de Hojbjerg, e de Joakim Maehle, depois de um grande trabalho de Damsgaard. Antes do apito final, Thomas Delaney ainda podia ter dilatado a vantagem para a Dinamarca e Ryan Fraser podia ter reduzido para os russos, mas o marcador ficou em 2-0.

Esta vitória deixa a selecção dinamarquesa praticamente com “um pé” no Mundial do Qatar, uma vez que soma 12 pontos - quatro vitórias em quatro derrotas -, mais cinco que Israel, que é segundo. A Escócia mantém os mesmos cinco pontos no quarto lugar.

Vice-campeã mundial Croácia empata

Já a Croácia, finalista derrotada no Mundial de 2018 da Rússia (perdeu por 4-2 diante da França), não foi além de um empate (0-0) no Estádio Luzhniki, em Moscovo, na Rússia, esta quarta-feira.

Numa primeira parte sem golos e sem grandes oportunidades de golo para ambas as equipas, a vice-campeã mundial chegou com perigo aos 16 minuto por Arsen Zakharian, mas Guilherme negou-lhe o golo.

Logo a abrir o segundo tempo, foi a Rússia quem levou perigo à baliza de croata com um remate de Zakharian, mas Livakovic defendeu. A Croácia, que ia tendo mais posse de bola, voltou a ameaçar o 1-0 aos 65 minutos, com um remate de Borna Sosa, mas Livakovic manteve a igualdade. Nos minutos finais, as oportunidades de maior perigo foram para a Rússia (primeiro por Diveyev, depois por Zabolotnyi). A Croácia está na primeira posição do grupo H com sete pontos, os mesmos que a Rússia que está em segundo.

No grupo G, destaque para o empate a um golo entre a Noruega e os Países Baixos. Aos 20 minutos, os noruegueses colocaram-se à frente no marcador pelo “suspeito do costume": Erling Haaland. O ponta-de-lança de 21 anos chegou à marca dos 120 golos na carreira, sendo que oito deles foram ao serviço da selecção.

Mas ainda antes do intervalo Davy Klaassen recebeu de Wijnaldum e fez o 1-1. No segundo tempo, Haaland podia ter bisado na partida, mas a bola acabou por passar perto do poste esquerdo e o marcador não voltou a mexer. Países Baixos e Noruega têm os mesmos sete pontos no grupo G, na segunda e terceira posição, respectivamente.