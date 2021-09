Todo o Seinfeld na Netflix a partir de Outubro

A comédia televisiva Seinfeld vai ficar totalmente disponível em streaming no catálogo da Netflix a partir de Outubro, ao abrigo de um acordo obtido há dois anos, divulgou a empresa esta quarta-feira.

Todos os 180 episódios da série, uma das comédias televisivas mais populares da década de 1990, chegarão à Netflix no primeiro dia do próximo mês, precisou a plataforma de streaming em comunicado.

A Netflix comprou os direitos de exibição globais da série em 2019, mas o acordo autorizava que a série continuasse disponível no serviço Hulu até 2021. Em Portugal, ficou disponível a 1 de Abril deste ano no Nos Play, tendo a operadora então divulgado que ali permaneceria apenas por uns meses, até à sua incorporação definitiva no catálogo do serviço concorrente.

Aquando da compra pela Netflix dos direitos de exibição de Seinfeld para todo o mundo, o negócio foi avaliado em mais de 500 milhões dólares, soma que terá batido as ofertas de outras plataformas de streaming numa altura em que estas competiam para garantir a exclusividade de conteúdos populares e angariar novos subscritores.

Vencedora de dez Emmys, a série foi criada pelos comediantes Jerry Seinfeld e Larry David. Chegou ao fim em 1998, após uma carreira de nove temporadas na NBC.

“Eu e o Larry estamos extremamente gratos à Netflix por apostar em nós. É preciso ter muita coragem para confiar em dois tolos que tinham literalmente zero experiência em televisão quando fizeram isto”, comentou Jerry Seinfeld esta quarta-feira. “Acho que realmente nos entusiasmámos. Não percebi que tínhamos feito tantos [episódios]. Espero que dê para recuperar os deus sabe quantos milhões terão sido necessários para fazer [a série]. Mas terá valido todo o trabalho se as pessoas gostarem. Que projecto doido”, acrescentou.