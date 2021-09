Quarta, na TV: Santiago, Itália, Hitchcock e o regresso de Counterpart

CINEMA

Hitchcock

Hollywood, 21h30

Inspirada no livro Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, de Stephen Rebello, a primeira longa do inglês Sacha Gervasi incide sobre a realização de Psico e, simultaneamente, sobre a relação de Hitchcock com a mulher, Alma, nesse processo. O elenco inclui Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette, Danny Huston, Jessica Biel, James D’Arcy, Michael Wincott e Kurtwood Smith.

Matem o Mensageiro

AXN, 22h

Dirigido por Michael Cuesta (realizador de L.I.E. - Sem Saída e episódios de Dexter e Segurança Nacional) e escrito por Peter Landesman, um thriller inspirado na verdadeira história de Gary Webb, relatada na obra homónima de Nick Schou. Webb (Jeremy Renner) é um premiado jornalista de investigação. Durante uma pesquisa, apercebe-se das origens do enorme consumo de crack que assolou os EUA nos anos 1970/80 e do envolvimento da CIA no contrabando de toneladas de cocaína provenientes da Nicarágua. Mesmo sob intimidações dos traficantes e da agência, prossegue o trabalho – decisão que vai ter um preço mais elevado do que podia imaginar.

Bohemian Rhapsody

Fox, 23h53

Freddie Mercury concentra as atenções deste biopic sobre os Queen e as circunstâncias que fizeram deles ícones. Um desses momentos foi a actuação no Live Aid, em 1985, aqui recriada ao milímetro pelo oscarizado actor principal, Rami Malek.

DOCUMENTÁRIOS

Os Segredos da Noite

RTP2, 15h56

Observar a noite de uma forma inovadora, “através de intrincadas imagens geradas por computador, técnicas especiais de câmara e drones construídos especificamente para o efeito”, é a promessa desta mini-série em dois episódios. O de hoje foca-se na natureza da noite, seja ela escura como breu, iluminada pela Lua, salpicada de estrelas ou colorida por auroras boreais; o de amanhã concentra-se na relação do ser humano com ela e oferece uma perspectiva histórica sobre a evolução dos ritmos do sono.

Santiago, Itália

RTP2, 23h42

Em 1973, no Chile, um golpe de Estado depôs Salvador Allende e instaurou no poder uma junta militar chefiada por Augusto Pinochet. A oposição a este regime foi muito ajudada pela embaixada italiana em Santiago do Chile, fazendo com que muitos opositores fossem extraditados para Itália. Neste documentário, estreado em 2018, Nanni Moretti conta a história destas pessoas.

DESPORTO

Futebol: Portugal x República da Irlanda

RTP1, 19h37

Directo. A selecção portuguesa recebe a irlandesa no Estádio Algarve, num jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Cabe ao árbitro esloveno Matej Jug dirigir o encontro. A equipa comandada por Fernando Santos lidera, juntamente com a Sérvia, o grupo A (ambas com sete pontos), em que também alinham o Azerbaijão e o Luxemburgo.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h10

O jornalista Vítor Gonçalves entrevista João Leão, ministro das Finanças. Em cima da mesa estão “as contas do país e o bolso dos portugueses”, no processo de recuperação do país face à pandemia e tendo em conta as iminentes negociações em torno do Orçamento do Estado para 2022.

SÉRIE

Counterpart

TVCine Action, 22h10

Estreia-se hoje a segunda temporada de Counterpart, uma série bem cotada mas fora do radar, que explora tanto o mundo da espionagem como o de ideias mais sci-fi sobre o duplo, a identidade e o destino. J. K. Simmons (Óscar de melhor actor secundário pela prestação no filme Whiplash) regressa na(s) pele(s) de Howard Alpha e de Howard Prime, os (quase) idênticos protagonistas de um enredo de espionagem que se joga entre duas realidades paralelas onde cada pessoa tem o seu duplo. Naquele que se anuncia como o derradeiro capítulo da série, cada Howard se vê preso no mundo do outro, ao mesmo tempo que escala a guerra fria entre realidades.