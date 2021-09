Livros de poesias de Maria Teresa Horta e de Luís Quintais; as memórias de Francisco Pinto Balsemão e a história dos judeus portugueses por Esther Mucznik;o lançamento mundial do novo thriller de Paula Hawkins e o novo romance da escritora brasileira Tatiana Salem Levy entre os destaques desta semana nas livrarias e nas feiras do livro de Lisboa e do Porto.