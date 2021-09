Um brasileiro, um galego e um colombiano entram num submarino. E dão com uma selva em Ponte de Lima

Aproxima-se do fim a rodagem de Operação Maré Negra , produção luso-espanhola de quatro episódios que se estreará em 2022 na Amazon Prime Video. A série, que explora o caso recente de um submarino que atravessou o Oceano Atlântico (e passou por Portugal) com três toneladas de cocaína, também será exibida na RTP.

Nuno Lopes não está a conseguir concluir o seu raciocínio. Sente a garganta obstruída, acredita que acabou de engolir um mosquito da selva. Não seria de todo estranho se não estivéssemos em Ponte de Lima. Uma selva no Alto Minho? Com os recursos certos, é possível. No início de Julho, a Ficción Producciones e a Ukbar Filmes transformaram um pequeno bosque da freguesia de Bertiandos num aparentemente denso território à la Amazónia. Tudo para a rodagem de Operação Maré Negra, série com participação da RTP e da FORTA — Federação de Organizações Regionais de Rádio e Televisão (uma associação composta pelas redes públicas de transmissão de 12 comunidades autónomas de Espanha, entre as quais a Galiza) que se estreará na Amazon Prime Video em 2022. Trata-se do primeiro projecto luso-espanhol criado de raiz para essa plataforma de streaming.