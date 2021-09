Almodóvar, Wes Anderson e a celebração da cultura rom em destaque no LEFFEST 2021

A abertura, a 10 de Novembro, será com Wes Anderson e o seu recente The French Dispatch, estreado mundialmente no último festival de Cannes. Onze dias depois, a 21 de Novembro, a fantasia de Anderson numa cidade francesa imaginária dará lugar à fanfarra: caberá a Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra o encerramento da 15.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST) no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Pelo meio, os novos de Paul Verhoeven, Paul Schrader, Louis Garrel, Pedro Almodóvar e Mathieu Amalric, retrospectivas de Jane Campion, Cristi Puiu, Ryusuke Hamaguchi, Maria Speth e Mike Dibb e uma programação multidisciplinar de celebração da cultura romani.