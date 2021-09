2021, odisseia na Laguna: um festival faz-se à agua

Um Pedro Almodóvar envolvente, Madres Paralelas , abriu a competição oficial do 78.º Festival de Veneza. Ao lado, Les Promesses , de Thomas Kruithof, fez o arranque da secção Horizontes. Mas foi Atlantide , de Yuri Ancarani, exploração de uma ilha mágica, como uma trip , que ficou a ecoar neste primeiro dia no Lido.

A potência visual de Atlantide, de Yuri Ancarani, irradia a partir da secção Horizontes da 78.ª edição do Festival de Veneza, que esta quarta-feira começou no Lido. Estamos na Laguna, mas longe dos palazzi, afastados por isso quer de Morte em Veneza (Luchino Visconti, 1971) quer do labirinto de canais e igrejas de Aquele Inverno em Veneza (Nicholas Roeg, 1973). Estamos mais perto, talvez, da desolação lunar de Agostino (Mauro Bolognini, 1962), que se deslocava para as traseiras e para os subúrbios da Laguna.