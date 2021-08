Recuperados podem ser vacinados ao fim de três meses, anuncia task force

As pessoas recuperadas da infecção por SARS-CoV-2 há mais de três meses podem, a partir desta quarta-feira, ser vacinadas na modalidade “casa aberta” em qualquer centro de vacinação do continente. Até à data, a vacinação dos recuperados (que recebem apenas uma dose) apenas era possível ao fim de seis meses após a notificação do caso de infecção. O encurtamento deste prazo tinha sido pedido, há algum tempo, à Direcção-Geral da Saúde (DGS) pela task force que coordena a execução do plano de vacinação e avança numa altura em que o ritmo da operação está a abrandar. Esta alteração permitirá antecipar a vacinação de cerca de 300 mil pessoas, pelas contas do grupo coordenado pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

A diminuição do prazo foi, aliás, anunciada pela task force esta terça-feira à tarde, antes de a norma da campanha de vacinação da DGS ter sido actualizada, tendo a estrutura liderada por Graça Freitas sido apanhada de surpresa. “Vem a task force informar que será possível a partir de amanhã, dia 1 de Setembro, a vacinação de todos os utentes recuperados após 90 dias da notificação do caso”, lê-se na nota enviada à imprensa pelo grupo de trabalho, que acrescenta que “esta situação resulta de uma decisão da DGS que será vertida numa alteração à norma 002/2021, a divulgar oportunamente”.

As pessoas recuperadas há pelo menos três meses que queiram ser vacinadas devem deslocar-se “a qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, recorrendo à modalidade ‘casa aberta [sem marcação prévia]”. Será apenas necessário retirar uma senha digital no portal do SNS.

Com o ritmo de vacinação a diminuir, agora que a maior parte da população elegível já está vacinada, este encurtamento do prazo para a inoculação das pessoas recuperadas da infecção vai permitir chegar com maior rapidez à meta de ter 85% da população vacinada com pelo menos uma dose, o que está previsto acontecer ainda durante esta semana. Desta forma, teremos, em princípio, 85% da população com o esquema vacinal completo (a meta definida pelo Governo para se avançar para a terceira fase do desconfinamento), antes do final de Setembro, mais cedo do que estava inicialmente previsto.

Na noite desta terça-feira, a norma 002/2021 da DGS ainda não tinha sido alterada. Mas a DGS autorizou esta mudança, garante a task force. Mesmo que a norma da DGS não seja actualizada em tempo útil, os centros de vacinação “já foram informados pela task force da alteração e estão preparados para começar a vacinar” as pessoas recuperadas há pelo menos três meses, assevera o coordenador do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, José Luís Biscaia, que é responsável por uma dezena de postos de vacinação.

“Esta alteração tem relevância para a execução do plano de vacinação, vai permitir antecipar e terminar mais cedo" a campanha, explica o médico, frisando que “não há aqui qualquer problema técnico”. “É uma questão formal, a decisão está tomada, faltando apenas mudar a norma e adaptar o sistema informático”, diz.

À semelhança do que aconteceu na semana passada, a DGS não divulgou esta terça-feira o boletim semanal da vacinação contra a covid-19, alegando problemas técnicos. Até esta segunda-feira, 84,27% da população já tinha recebido pelo menos uma dose e 73,61% tinha o esquema vacinal completo.

com Ana Maia