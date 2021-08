Adesão à vacina diminui com idade. Com 12 anos, só dois terços receberam já a 1.ª dose

Numa altura em que Portugal tem já mais doses de vacinas contra a covid-19 do que aquelas que necessita, a adesão vai diminuindo à medida que a idade dos jovens desce. Até este domingo, apenas 64,2% dos menores com 12 anos estavam já vacinados com a primeira dose, enquanto no grupo dos que têm 13 anos a percentagem subia para 70,4%, segundo dados disponibilizados pela task force que coordena a campanha a nível nacional. Com 14 anos, estavam vacinados com a primeira dose mais de 72% dos adolescentes, e com 15 anos, mais de 73%, de acordo com o grupo de trabalho.