A RTP e B.S.S.

Boaventura de Sousa Santos (B.S.S.) publicou na edição do PÚBLICO de 29 de agosto um artigo de opinião intitulado “A RTP e a Ryanair”. O pretexto do artigo foram as posições do “patrão da Ryanair”, mas o objetivo foi pôr em causa a ética e o profissionalismo do jornalismo da RTP. Se em relação às suas opiniões sobre a empresa irlandesa nada temos a dizer, sobre os ataques aos jornalistas e ao jornalismo da RTP não podemos deixar de os repudiar. B.S.S. viu uma notícia no Jornal da Tarde do dia 23, às “13h33 para ser preciso” (sic). Na realidade, não houve qualquer notícia sobre a Ryanair no Jornal da Tarde do dia 23.