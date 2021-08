Ganha bilhetes para a Velo-city, a conferência onde se fala de mobilidade sustentável

O maior evento de mobilidade mundial em bicicleta realiza-se, este ano, na Feira Internacional de Lisboa. De 6 a 9 de Setembro, há painéis de debate sobre mobilidade sustentável. O P3, em parceria com a Velo-city, tem dez bilhetes para oferecer, para que possas assistir ao evento a partir de casa.

Desde a sua fundação, a série de conferências Velo-city dedica-se à promoção da bicicleta como meio de transporte sustentável. Além da mobilidade urbana, em 2021 vão estar em cima da mesa tópicos como a economia e o turismo, a reestruturação das cidades, segurança rodoviária e clima.

Os dez convites que temos para oferecer serão entregues aos primeiros leitores a responder correctamente à seguinte pergunta:

Em que ano decorreu a primeira edição da Velo-city?

Envia a resposta para publicop3@gmail.com, juntamente com os teus dados (nome e número de cartão de cidadão). No assunto escreve o nome do passatempo (Passatempo Velo-city— P3). Os vencedores serão contactados por e-mail com indicações sobre a activação do bilhete digital. Boa sorte!