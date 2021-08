A coisa ortográfica outra vez

Vem o V. colaborador J.-M. Nobre-Correia lamentar o excessivo uso de expressões estrangeiras na fala corrente em português e dá alguns exemplos bem ilustrativos, esquecendo porém outros ainda piores, como a denominação oficial de algumas escolas públicas portuguesas em língua inglesa ou algumas idiotíssimas expressões como, por exemplo, “São Luís Teatro Municipal”, por “Teatro Municipal de São Luís” (...).

Todavia, o mesmo articulista alude ainda ao que chama “guerrilha largamente estéril” de uma “autoproclamada ‘elite’”, que persiste em não aderir a essa coisa ortográfica a que chamam acordo. E essas linhas atingiram-me, directa e pessoalmente, a mim e, suspeito, aos milhares de portugueses que ficam horrorizados quando lhes chamam “espetadores” da TV ou sujeitos que não “percecionam” as realidades ou gente que não “para” para pensar. Adianta ainda que somos uma “elite” que, ao recusar essa fraude reformista, pretende constituir a “boa sociedade”. Sobre isto, diremos duas palavras. Em primeiro lugar, é relevante explicar que chamamos “fraude” à reforma ortográfica de 1990, porque ela diz ter por fito uniformizar as diversas ortografias da língua portuguesa, mas não só o não faz, como, em muitos casos, a afasta ainda mais quer de outras formas ortográficas do português quer de línguas europeias com as quais temos relações estreitas: cfr. o exemplo da palavra “percepção”, em que no português europeu se não lê o “p”, ao contrário do que sucede no Brasil, mas permanece igualmente no francês e no inglês: “perception”, provavelmente porque a raiz é latina (perceptio); ao passar-se a escrever “perceção”, foge-se da raiz etimológica, dificultando a compreensão do sentido da palavra e foge-se da grafia do português sul-americano, do inglês e do francês, dificultando-se o entendimento entre os utilizadores dos três idiomas (...)

Finalmente, é exagerado chamar-nos “elite”. Mas, enfim, se faz questão... Para nosso bem, vigora entre nós um regime político que na felicíssima formulação do artigo primeiro da lei fundamental que o rege visa, no respeito pela vontade popular, construir uma sociedade livre, justa e solidária, isto é, encurtando palavras e fazendo nossa uma palavra de origem grega, uma democracia. Ora justamente a democracia tem como traço fundamental não prescindir da elite nem prescindir de ninguém que queira fazer parte dela.

Sérgio Tovar de Carvalho

Lourinhã

É urgente repovoar o interior do país

Como todos sabemos, a população portuguesa distribui-se fundamentalmente pela zona litoral, havendo imensas regiões de Portugal completamente abandonadas. A situação tem piorado nos últimos anos e não consigo ver uma política coerente para inverter tal situação. Muitas vezes os diferentes governos tentam convencer as pessoas a deslocarem-se para o interior oferecendo diversos tipos de ajudas, úteis e necessárias, mas esquecendo-se do mais importante. Quem irá viver para uma terra que não tem serviços essenciais básicos como, por exemplo, posto médico, distribuição de correio, rede boa de telemóvel ou Internet? Em grande parte do interior do país, não existem serviços públicos de transporte e, assim sendo, a simples deslocação a uma consulta transforma-se em algo difícil e caro.

Seria bom que os presidentes de câmara se interessassem devidamente por esta causa e que olhassem para todo o território que está sob a sua responsabilidade e não somente para a localidade onde se encontra a câmara. Este assunto é premente para o desenvolvimento de Portugal, mas, mesmo assim e a poucos dias das eleições autárquicas, este assunto não tem sido abordado como devia ser pelos diferentes candidatos, que também não têm apontado possíveis soluções para discussão. Será porque a quase totalidade dos candidatos nada tem que ver com a terra a cuja câmara concorre e fá-lo somente porque quer ser presidente da câmara seja onde for? Muito provavelmente, sim. Mais uma oportunidade perdida no combate à desertificação acelerada do país.

Manuel Morato Gomes

Senhora da Hora