O último soldado norte-americano em Cabul

A forografia tem tudo para tornar-se icónica, a imagem fantasmagórica que marca o fim de uma era. O major-general Christopher Donahue, comandante da 82.ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, foi o último soldado norte-americano a deixar o Afeganistão, a bordo de um C-17, o derradeiro avião de transporte militar a levantar voo do aeroporto de Cabul, pouco antes do final do prazo para a retirada.

A fotografia, tirada com visão nocturna, foi publicada na conta de Twitter do Pentágono e mostra Donohue sozinho, de arma na mão, enquanto se prepara para subir a bordo do avião no aeroporto internacional Hamid Karzai, antes de os taliban assumirem o controlo das instalações.

“Um trabalho bem feito, estou orgulhoso de todos vós”, foi a mensagem final de Donahue aos soldados sob o seu comando quando entrou a bordo do último dos cinco C-17 que ontem deixaram Cabul, colocando um ponto final a 20 anos de presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão.

Christopher Donahue foi destacado para o Afeganistão em Agosto para ajudar a proteger o aeroporto de Cabul enquanto os EUA e restantes aliados procediam às operações de retirada das suas forças militares e dos milhares de civis afegãos que colaboraram com os militares estrangeiros.

Ex-assistente especial na Junta de Chefes de Estado-Maior no Pentágono, Donahue serviu anteriormente como comandante da task-force conjunta de operações especiais no Afeganistão, de apoio à operação Freedom’s Sentinel, uma missão de treino e assistência ao exército afegão. Ao longo da sua longa carreira militar, integrou 17 missões no Afeganistão, Iraque, Síria, Norte de África e Europa de Leste, que lhe valeram diversas condecorações.