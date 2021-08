Pandemia do Norte, pandemia do Sul: as várias divisões da Europa que a covid mostrou

Relatório do ECFR alerta para consequências do modo como cada país viveu a pandemia, e também para a diferenças dentro dos próprios países.

Em alguns países da Europa, a maioria viveu a pandemia da covid-19 com dificuldade, doenças graves, mortes de familiares ou amigos, e angústia económica. Outros não foram assim tão afectados. A diferença é clara entre os países do Sul e Leste europeu, por um lado, e da Europa Ocidental e do Norte, por outro, diz um relatório apoiado pela sondagem do European Council on Foreign Relations (ECFR), feita em 12 Estados-membros da União Europeia.