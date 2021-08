Furacão Ida provocou pelo menos quatro mortes no Lousiana

Pelo menos quatro pessoas morreram devido à passagem do furacão Ida, que provocou chuvas torrenciais e inundou partes do Mississípi e do Louisiana e deixou mais de um milhão de pessoas sem electricidade, anunciaram esta terça-feira as autoridades. Os esforços para resgatar as vítimas continuam, sobretudo nas áreas alagadas e isoladas.

Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas na sequência do colapso de uma auto-estrada no Mississípi, causado pelas chuvas torrenciais.

No Louisiana, um homem morreu enquanto tentava conduzir numa rua inundada de Nova Orleães. Uma quarta pessoa morreu depois de ter sido atingida por uma árvore que caiu em Prairieville, avançou o Washington Post.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o governador de Louisiana, John Bel Edwards, admitiram na segunda-feira que é provável que o número de mortes amente à medida que os esforços de busca e resgate evoluem, especialmente nas áreas que ficaram isoladas devido às inundações.

O vice-governador de Louisiana, Billy Nungesser, disse esta terça-feira à NBC que muitas pessoas ficaram presas em zonas que foram devastadas pelas inundações, como Grand Isle e Latiffe.

Sem luz e sem estradas

O estado do Louisiana foi o mais atingido, onde mais linhas eléctricas deixaram de funcionar e mais estradas ficaram intransitáveis. Os obstáculos dos trabalhos de resgate levaram muitos funcionários locais a pedir aos residentes que saíram da zona a não regressarem, disse a CNN.

Em algumas zonas deverá levar dias ou até semanas a ser restaurada a energia, o que preocupa as autoridades locais devido ao calor e à saturação dos hospitais com infectados pela covid-19. Edwards afirmou que a recuperação vai demorar muito tempo devido “ao impacto catastrófico” do furacão, pelo que a normalidade só pode ser esperada a longo prazo.

Enquanto isso, o Serviço Meteorológicos dos EUA emitiu um alerta de calor para o Sul do Louisiana e Mississípi que se estendia até à tarde desta terça-feira. As mesmas pessoas que suportaram a passagem do Ida podem ver a temperatura chegar a 39ºC e sem acesso a electricidade.

Segundo o site ​de rastreamento Poweroutage.US, mais de um milhão de pessoas não têm electricidade no Louisiana, 60 mil no Mississípi e 16 mil no Alabama. Mais de 25 mil trabalhadores de pelo menos 32 estados e do distrito de Colúmbia foram mobilizados para apoiar os esforços de restabelecimento da energia em todo o Louisiana.

Neste sentido, a presidente da câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, pediu à população e empresas com electricidade para serem “bons vizinhos”. “Partilhem a energia que têm, abram as vossas empresas para recarregar dispositivos”, apelou.

O Ida começou a perder força até se ter transformado numa depressão tropical, com ventos de 56 quilómetros por hora desde que chegou a terra no domingo, no 16º aniversário do furacão Katrina, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A tempestade dirige-se agora para o estado de Tennessee.