O fogo não deu tréguas e os 22 mil habitantes de South Lake Tahoe tiveram mesmo de fugir

A população de South Lake Tahoe já tinha recebido a mensagem de que poderia haver uma evacuação rápida da cidade por causa do incêndio que lavra na bacia hidrográfica do Lago Tahoe, na Sierra Nevada da Califórnia, e ainda na segunda-feira a ordem de retirada obrigatória veio mesmo, com o aproximar das chamas do lago.

No entanto, apesar do aviso, a retirada das pessoas da cidade acabou por ser tudo menos ordenada. A evacuação apressada resultou num cenário de fuga caótico que entupiu o trânsito durante horas.

Sobre as extensas e demoradas filas de veículos nas estradas à saída de South Lake Tahoe, chovia cinza e um fumo espesso pairava no ar. Até esta segunda-feira, Dick Kline não acreditou até ao último momento que a evacuação chegasse mesmo, contou ao Guardian. Residente na área desde 1977, só uma vez no passado tinha deixado a sua casa por causa de um incêndio.

Outro habitante da cidade, Ken Breslin, também não acreditava que o fogo chegasse tão perto que obrigasse a retirar as pessoas, mas reconhece que “agora [a ameaça] é muito real”, citou a Associated Press.

Due to the threat of encroaching wildfire flames from the #CaldorFire, the city of South Lake Tahoe is under evacuation order. And the lines are long. Especially on Highway 50. Some residents have said they’ve been in line for two hours. Stay with us for updates @sfchronicle pic.twitter.com/DuK8nvc1yz — Brontë Wittpenn (@BronteWittpenn) August 30, 2021

South Lake Tahoe, situada na margem sul do Lago Tahoe, é a área mais populosa da zona da bacia hidrográfica do lago, e um procurado destino turístico. E as chamas, além de ameaçarem directamente as pessoas e as infra-estruturas, também põem em causa uma das principais actividades económicas da zona: o turismo, que atrai aproximadamente 15 milhões de pessoas por ano.

Ameaça abrangente

Muitos habitantes da cidade pensavam que o terreno acidentado da região abrandasse as chamas. Contudo, as autoridades explicam que tanto as zonas montanhosas de difícil acesso, como a seca prolongada e as temperaturas muito altas, influenciadas pelas alterações climáticas, têm dificultado o controlo das chamas.

“Nunca tínhamos tido incêndios a lavrar de um lado da Sierra e do outro”, disse aos jornalistas Thom Porter, chefe dos bombeiros da Califórnia. “Tivemos isso com o Dixie e voltámos a ter com o Caldor – temos de estar conscientes que temos actividade de fogo nunca antes vista aqui”. O Dixie foi o segundo maior que alguma vez deflagrou no estado.

Porter aproveitou ainda para avisar os habitantes do estado bem para lá da Sierra Nevada: “A todos os restantes [habitantes] da Califórnia: cada hectare pode e vai arder um dia neste estado”.

O Caldor arde já há duas semanas a Sudoeste do lago e, alimentado por ventos fortes e tempo quente e seco, tem aumentado de intensidade em direcção à zona da bacia hidrográfica do Lago Tahoe. No fim-de-semana o incêndio “descontrolou-se” e ao final do dia de segunda-feira, tinha sido empurrado para as auto-estradas 50 e 89, consumindo cabanas à medida que se alastrava pela região montanhosa até áreas mais populosas da zona. De acordo com as autoridades, as chamas também chegaram à estância de esqui Sierra-at-Tahoe.

Desde 14 de Agosto, o incêndio já se alastrou por mais de 71.740 hectares e na segunda-feira só 15% tinha sido contido. Destruiu mais de 600 estruturas e pelo menos 20 mil estão ameaçadas. E as equipas que combatem as chamas esperam ventos fortes e tempo quente que favorecem as chamas, segundo as previsões meteorológicas.

A ameaça de incêndio é tão abrangente que o Serviço Florestal dos EUA anunciou na segunda-feira que todas as florestas nacionais da Califórnia estarão encerradas até 17 de Setembro. “Não tomamos esta decisão de forma leviana, mas é a melhor escolha em prol da segurança pública”, justificou a guarda-florestal regional Jennifer Eberlien.

O perigo iminente também levou o governador do Nevada, Steve Sisolak, a declarar na segunda-feira o estado de emergência no estado, citando “a antecipação” de que o fogo que assola a área californiana do Lago Tahoe possa cruzar a fronteira entre os estados.