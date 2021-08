EUA queriam encerrar local onde ocorreu o atentado em Cabul, mas britânicos terão impedido

Washington estava ciente para a forte possibilidade de um atentado com “mortes em massa” dias antes do ataque no aeroporto de Cabul.

O comando militar dos Estados no Afeganistão tinha antecipado a possibilidade de um “acontecimento com mortes em massa” no aeroporto de Cabul, dias antes do atentado em que morreram mais de 170 pessoas e 13 militares norte-americanos. Uma das medidas para prevenir o ataque passava pelo encerramento da porta onde a dupla explosão acabaria por acontecer.

As revelações foram feitas pelo site Politico, que teve acesso a várias transcrições de reuniões entre as chefias militares norte-americanas nos dias que antecederam o ataque da última quinta-feira.

As informações recolhidas pelo Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas davam como altamente provável um atentado terrorista por parte do Daesh-Khorasan, o braço do Daesh no Afeganistão, aproveitando o caos criado entre as multidões que se concentravam naqueles dias nos acessos ao aeroporto, procurando lugar num dos aviões para o estrangeiro. Esse alerta chegou a ser emitido publicamente na quarta-feira, através de vários governos aliados de Washington.

Para mitigar os possíveis efeitos de um ataque deste género, o comando militar dos EUA em Cabul traçou um plano que incluía a recolha de informação junto de checkpoints operados pelos taliban, a limitação de circulação em certas entradas do aeroporto e, sobretudo, o encerramento completo de duas das portas. Uma delas era a Abbey Gate, onde as explosões acabaram por ocorrer.

A expectativa do comando norte-americano era encerrar Abbey Gate ao início da tarde de quinta-feira, mas isso não aconteceu porque as forças britânicas, que tinham decidido antecipar a retirada de Cabul, estavam a acelerar o processo de concessão de vistos e autorizações de viagem aos civis afegãos que queria transportar. Esses procedimentos decorriam no hotel Baron, muito próximo de Abbey Gate e, por isso, esse acesso permaneceu aberto além da hora prevista, disse o comandante das forças norte-americanas no Afeganistão, o contra-almirante Peter Vasely, de acordo com as notas consultadas pelo Politico.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, negou que o Reino Unido tenha pedido para que Abbey Gate permanecesse aberta. “Não é verdade que, excepto termos garantido a segurança dos nossos funcionários civis dentro do aeroporto, tenhamos insistido em manter o acesso aberto”, afirmou Raab à Sky News. Entre as vítimas mortais há três cidadãos britânicos.

O Pentágono condenou “a revelação ilegal de informações classificadas”, mas não negou a sua veracidade. “Assim que tomámos conhecimento do material que foi divulgado ao jornalista, iniciámos contactos de alto nível com o Politico para travar a publicação de informação que iria colocar as nossas tropas e as nossas operações no aeroporto em risco”, afirmou o porta-voz do Pentágono John Kirby.