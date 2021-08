Pessoas com 60% de incapacidade já podem pedir passe grátis em Matosinhos

Como já acontecia com os estudantes do ensino regular público, os alunos do particular também deixarão de pagar bilhete para circular no operador local. Já em Setembro, quem estuda na universidade passará a ver comparticipado metade do valor gasto para adquirir o título mensal Andante.

A medida só entra em vigor em Setembro, mas já há pedidos de adesão. Em cinco dias, cinquenta pessoas com incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60% já pediram passe gratuito para poderem circular nos autocarros da Maré - empresa de transportes públicos que opera no concelho de Matosinhos. Estima-se que este apoio, que só esta terça-feira foi votado favoravelmente pelo executivo camarário em reunião de câmara, chegue a cerca de três mil pessoas.

Este é o número aproximado de munícipes a quem o programa pode servir. O ritmo da adesão estava, até sexta-feira, a seguir uma média de cinco pedidos por dia. Isto, a cerca de uma semana de entrar em vigor. Setembro, por norma, é o período em que habitualmente sobe o número de renovações e adesões ao passe de acesso ao transporte público. É nessa altura que o vereador da Mobilidade de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, que apresentou a proposta, espera assistir a um aumento dos pedidos. Porém, acredita que os primeiros números revelam existir interesse por parte dos utentes em posição de aderirem.

Este passo foi dado no seguimento do avanço feito no ano lectivo de 2018/2019, quando foi aprovado título de transporte gratuito para jovens em idade escolar, desde os 13 anos até à conclusão do ensino secundário em estabelecimentos públicos, como também acontece no Porto. Já a partir de Setembro também serão contemplados alunos do ensino particular e cooperativo com sede em Matosinhos.

Também neste início do ano lectivo a câmara passará a comparticipar em 50% a factura dos alunos do ensino superior residentes no concelho correspondente à aquisição do título mensal da rede Andante, seguindo a tendência já em vigor em Gaia desde 2020, onde a autarquia vai mais além e cobre na totalidade o dinheiro gasto no passe dos estudantes universitários.

Desde que a medida entrou em vigor em Matosinhos para os estudantes do básico e do secundário houve 2500 adesões, adianta o vereador comunista, que sublinha o facto de o ano lectivo de 2020-2021 ter sido marcado pela pandemia.