Os primeiros eléctricos de Lisboa começaram a circular há 120 anos

Criticou-se os postes e os “cordelinhos” que iam estragar a beleza da cidade, receou-se que a electricidade, essa força quase desconhecida e invisível, fulminasse os transeuntes, mas afinal o carro eléctrico impôs-se e foi inaugurado no dia 31 de Agosto de 1901.

Foi no dia 31 de Agosto de 1901, pelas 4h40 da madrugada, que saiu o primeiro carro eléctrico de Santo Amaro para fazer um serviço comercial. Até ao Terreiro do Paço ainda foi à experiência, sem passageiros, mas às 6h00 iniciava a operação com viagens até Algés. Os lisboetas acordaram assim a ver passar os prometidos veículos que se deslocavam sozinhos sem necessidade de gado muar para os rebocar.