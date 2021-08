Os sacos de pano ou de papel são mais amigos do ambiente? Não, diz estudo da Deco Proteste

Se começar a contar os sacos de algodão que tem aí por casa, quantos são? Dez, 15, 20? Afinal não são a opção mais amiga do ambiente, têm um pegada ambiental maior que os sacos de plástico, tendo em conta o número de utilizações, diz um novo estudo da Deco Proteste, realizado em Portugal, em parceira com as organizações de defesa do consumidor da Bélgica, Espanha e Itália. Mas se até estes sacos prejudicam o ambiente, que soluções restam? Usar o mínimo de sacos que conseguir, dizem os especialistas.