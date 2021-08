Disney prepara uma série sobre Karl Lagerfeld

O anúncio foi feito por Jan Koeppen, presidente da The Walt Disney Company, nesta terça-feira: “Kaiser Karl” é o nome da série de seis episódios sobre o designer de origem alemã Karl Lagerfeld (1933-2019). A série será uma adaptação da biografia com o mesmo nome escrita pela jornalista francesa Raphaëlle Bacqué, que é co-autora neste projecto.

Para já ainda não se sabe quem fará parte do elenco, mas tudo começa no Verão de 1972, um ano após a morte de Coco Chanel, adianta a Elle. Então, o jovem Lagerfeld sonhava ser o mais conhecido costureiro parisiense, numa altura em que o nome mais sonante era o de Yves Saint Laurent. A rivalidade entre Lagerfeld e Pierre Bergé, o companheiro de Saint Laurent, bem como o caso do germânico com o dandy Jacques de Bascher também estarão no centro da trama.

A série vai ser filmada em França e produzida pelo estúdio Gaumont, responsável pelo sucesso da Netflix “Lupin”. A intenção da Disney + é “contar histórias exclusivamente europeias para públicos globais”, revela Jan Koeppen, acrescentando que existe uma lista “incrivelmente diversa e empolgante” de projectos que podem ser desenvolvidos.

Lagerfeld morreu aos 85 anos, a 19 de Fevereiro de 2019, tendo deixado a sua marca no mundo da moda onde chegou à direcção da maison Chanel em 1983 e ali permaneceu até ao final. Deu brilho a outras casas de moda como a Fendi, Balmain e Chloé. Tornou-se um ícone da cultura pop graças à sua imagem de marca: o rabo-de-cavalo, os óculos escuros, as luvas e o fato negro. Conhecida ficou também a sua gata, Choupette, que foi a herdeira do costureiro.