Além de divisões da casa, Marie Kondo também quer arrumar as nossas emoções

Há uma nova Marie Kondo a descobrir na mais recente série da Netflix, “Sparking Joy”, a especialista japonesa em arrumação vai além daquilo a que já habituou o público, a arrumação da casa, e debruça-se sobre os relacionamentos e as emoções. “Quero ajudar as pessoas a encontrarem alegria não apenas arrumando as suas casas, mas em todas as áreas das suas vidas”, declara.