Quase meia centena de marcas integram a Semana da Moda de Tóquio

A Semana da Moda de Tóquio é um dos maiores eventos do género no Japão e teve início nesta segunda-feira. Ao todo, são 48 as marcas e nomes que participal no evento principal, a Tokyo Collection, onde apresentam as novidades para a Primavera/Verão de 2022.

Por causa da pandemia, muitos dos designers japoneses converteram-se ao digital e pelo menos 28 deles apresentam-se online, avança o diário japonês Mainichi, que também patrocina este evento, que se prolonga até ao próximo sábado, dia 4 de Setembro.

Na fotogaleria em cima é possível observar a criatividade, os jogos de sobreposições e as silhuetas minimalistas, misturando a inovação com a tradição.