Gaia aposta nas autocaravanas: vai ampliar um parque e quer construir mais dois

A área de autocaravanismo no Parque Biológico vai aumentar e há planos para mais duas zonas à beira-mar e beira-rio.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai ampliar o parque de autocaravanas no Parque Biológico e prevê construir outros dois para responder ao aumento da procura.

Com esta obra, num investimento de cerca de 300 mil euros, o número de estacionamentos vai aumentar de nove para 18 autocaravanas e vão ser construídos novos balneários, referiu aos jornalistas o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, no final da reunião do executivo municipal.

Além do espaço ser pequeno, o autarca salientou que a pandemia de covid-19 trouxe novas exigências, o que obriga a alterações, sobretudo em termos de higiene.

“Temos tido todos os anos um aumento substancial de pedidos e não conseguimos responder a todos”, sublinhou.

O autarca socialista ressalvou que, depois, muitas das autocaravanas acabam por ficar pelo concelho, no distrito do Porto, de forma “clandestina”.

Dizendo que o alargamento do parque de autocaravanas “não vai ser suficiente”, o presidente do município assumiu ainda que o objectivo passa por construir dois novos parques, um à beira-mar e outro à beira-rio.