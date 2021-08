Air France prolonga Verão no Algarve: rota Faro-Paris continua no Outono/Inverno

A Air France-KLM acaba de anunciar os detalhes dos seus planos para a temporada Outono/Inverno e, entre novos destinos a partir de Paris, há a confirmação do prolongamento da rota estival, iniciada em 2020, que liga o Algarve à capital francesa. Um sinal de que a região poderá contar com mais alguns milhares de turistas franceses até à chegada da Primavera.

Os voos entre o aeroporto de Faro e, no caso, o parisiense Charles de Gaulle – rota também operada pela concorrente easyJet, vão realizar-se, a partir da entrada em vigor do próximo calendário aéreo, o chamado Inverno IATA das companhias aéreas e que começa a 27 de Outubro

“O horário de Inverno está previsto começar com dois voos semanais entre Faro e Paris-CDG (quartas e sábados)”, esclareceu a companhia à Fugas. Com a devida ressalva: “O programa permanece, contudo, sujeito às restrições de viagens e à evolução da situação sanitária”.

Quanto ao aparelho a usar, a Air France só confirma que “a rota vai ser operada num avião da família Airbus” – no trajecto, tem sido usado normalmente um Airbus A319, com capacidade potencial para 133 passageiros.​ Uma busca no site permite verificar que os preços continuarão a oscilar muito conforme a época, desde uma ida-e-volta à volta de 120 euros em Novembro ou Janeiro a mais do dobro em Dezembro.

Além da confirmação da permanência de Faro-Paris, o grupo anunciou outras novidades e reforços internacionais. Entre as novas rotas para um tempo que se espera seja do regresso de (alguma) “normalidade” às viagens aéreas, há propostas como Zanzibar (Tanzânia), Colombo (Sri Lanka) e Mascate (Omã).

Do Charles de Gaulle, o mapa Air France-KLM (AFKL) passará a incluir destinos como Tenerife (Canárias), a partir de 1 de Novembro, e Rovaniemi (Lapónia, Finlândia, e, claro, mesmo a tempo do Natal, a partir de 4 de Dezembro — e até Março). Outras ligações de Verão também irão continuar: Sevilha, Las Palmas (Canárias), Palma de Maiorca (Baleares), Tânger (Marrocos), Djerba (Tunísia) e Cracóvia (Polónia).

De Paris-Orly, Berlim e Munique (Alemanha) terão voos diários a partir de 31 de Outubro.

A AFKL confirmou ainda o prolongamento da sua política de “bilhetes 100% flexíveis até 31 de Março”, uma medida que pretende dar mais segurança em tempo de pandemia. Em comunicado, resumem-se as directivas: até à Primavera, os passageiros podem “modificar a sua reserva gratuitamente” ou “obter um crédito reembolsável, caso não desejem viajar”. “Se o voo for cancelado pela companhia, o cliente tem a opção de adiar a viagem, solicitar o reembolso total ou receber uma nota de crédito” — esta é, sublinham, “também reembolsável se não for utilizada”.