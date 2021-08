Créditos em moratória diminuem 700 milhões em Julho

Acumulado totaliza 36,8 mil milhões de euros. Regime especial de moratórias para créditos de particulares e empresa termina já a 30 de Setembro, salvo para uma parte residual que vencerá até ao final do ano.

A redução do stock de créditos de particulares e empresas continua lenta. Em Julho, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros, menos 700 milhões do que em Junho, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em Junho, a redução do crédito abrangido pela medida que permitiu suspender o pagamento das prestações de capital e juros, ou apenas de uma delas, foi de cerca de mil milhões de euros.

A maior redução, de 500 milhões de euros, verificou-se nos contratos de crédito das empresas, e, segundo o BdP, verificou-se em todos os sectores de actividade.

Empresas tinham, no final de Junho, um total de 21,8 mil milhões de euros de empréstimos sob moratória.

No caso dos particulares, que respondem pelos restantes 15 mil milhões de euros, a redução no último mês ficou-se pelos 200 milhões de euros. Neste segmento, a quase totalidade do montante em moratória diz respeito a crédito à habitação.

As moratórias para créditos de particulares e empresa terminam já a 30 de Setembro, salvo uma parte residual que vencerá até ao final do ano.