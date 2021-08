Comboio europeu vai circular de Lisboa a Paris através de 26 países e 33 fronteiras

O Connecting Europe Express vai partir na quinta-feira, 2 de Setembro, da estação do Oriente para chegar a Paris no dia 7 de Outubro, após uma viagem de 20 mil quilómetros por 26 países com o objectivo de “destacar o transporte ferroviário como um dos modos de transporte mais sustentáveis, inovadores e seguros”, de acordo com a Comissão Europeia, organizadora da iniciativa.