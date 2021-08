Chegou o último dia para acumular saldo para o “IVAucher”

A segunda fase do programa — em que será possível descontar o IVA acumulado — arranca em Outubro e dura até Dezembro. Governo anuncia solução para os bancos reembolsarem os clientes directamente na conta bancária.

A primeira fase do programa “IVAucher” chega ao fim nesta terça-feira. Hoje é o último dia em que os consumidores, ao pedirem facturas com o número de contribuinte na restauração, alojamento e cultura, estão a acumular o valor do IVA para descontar mais tarde em novos consumos.